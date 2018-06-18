«Амкар» прекращает свое существование
Футбольный клуб «Амкар» прекращает свое существование, сообщает «СЭ».
Об этом заявил владелец пермского клуба Геннадий Шилов.
«Амкар» не будет подавать заявляться в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). У клуба нет финансирования. Какой смысл копить долги?» — ответил Шилов на вопрос о том, прекращает ли клуб свое существование.
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При этом функционер отметил, что на игроков пермского коллектива есть спрос.
«Да, на игроков спрос есть», — заключил он.
На прошлой неделе Российский футбольный союз (РФС) отозвал лицензию у красно-черных из-за отсутствия финансовых гарантий.
«Амкар» выступал в высшем дивизионе с 2004 года.
Ранее сообщалось, что ЦСКА начал подготовку к новому сезону.