Мексика сенсационно обыграла Германию на ЧМ-2018

Сборная Мексики сенсационно обыграла Германию в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

На 35-й минуте встречи мексиканский полузащитник Ирвин Лосано хладнокровно разобрался с защитником и отправил мяч в нижний угол сетки ворот голкипера Германии Мануэля Нойера.

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Германия — действующий чемпион мира.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Ранее стало известно, что на матч ЧМ-2018 Россия — Египет назначен парагвайский судья.

Чемпионат мира — 2018. Группа F. 1-й тур
Германия — Мексика — 0:1
Голы: 0:1 — Лосано, 35.