Мексика сенсационно обыграла Германию на ЧМ-2018
Сборная Мексики сенсационно обыграла Германию в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».
На 35-й минуте встречи мексиканский полузащитник Ирвин Лосано хладнокровно разобрался с защитником и отправил мяч в нижний угол сетки ворот голкипера Германии Мануэля Нойера.
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Германия — действующий чемпион мира.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.
Ранее стало известно, что на матч ЧМ-2018 Россия — Египет назначен парагвайский судья.
Чемпионат мира — 2018. Группа F. 1-й тур
Германия — Мексика — 0:1
Голы: 0:1 — Лосано, 35.