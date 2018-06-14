Стал известен стартовый состав соперника сборной России на матч открытия ЧМ-2018

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Тренерский штаб сборной Саудовской Аравии по футболу обнародовал стартовый состав команды на матч открытия чемпионата мира по футболу — 2018 с командой России. Об этом сообщает «Советский спорт».

Состав сборной Саудовской Аравии:

Голкиперы: Мохаммед аль-Овайс («Аль-Ахли Джидда»), Яссер аль-Мосайлем («Аль-Ахли»), Абдулла аль-Майюф.

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Защитники: Мансур аль-Харби, Мотаз Хавсави (оба — «Аль-Ахли»), Яссер аль-Шахрани, Осама Хавсави, Мохаммед аль-Бурайк, Али аль-Булаихи (все — «Аль-Хиляль»), Омар Хавсави («Аль-Наср»).

Полузащитники: Абдулла аль-Хайбари («Аль-Шабаб»), Али аль-Хайбари («Аль-Этифак»), Абдулла Отаиф, Салман аль-Фарадж (все — «Аль-Хиляль»), Тайсир аль-Джассим («Аль-Ахли»), Хуссейн аль-Мафхави, Мохамед Кано, Хаттан Бахебри (все — «Аль-Шабаб»), Салем Аль-Досари («Вильярреал», Испания), Яхья аль-Шери («Леганес», Испания).

Нападающие: Фахад аль-Муваллад («Леванте», Испания), Мохаммад ас-Сахлави («Аль-Наср»), Моханнад Ассери («Аль-Ахли»).

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее стал известен стартовый состав сборной России на матч открытия домашнего чемпионата мира по футболу.