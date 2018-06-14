Калининградские бегемоты предсказали исход матча Россия — Саудовская Аравия
Пресс-секретарь Калининградского зоопарка Екатерина Михайлова сообщила, что бегемоты, которых зовут Глясик и Миля, предсказали исход матча открытия чемпионата мира — 2018, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии. Согласно предсказанию, игра завершится вничью, передает ТАСС.
«Это была разовая акция, мы провели ее в честь первого матча мирового футбольного первенства с учетом того, что будет играть наша сборная», — сказали в зоопарке.
Для предсказания перед животными были выложены два одинаковых набора еды с установленными рядом флажками сборных. В результате один бегемот выбрал набор с символикой Саудовской Аравии, второй — с флагом России.
Матч открытия чемпионата мира — 2018, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии, пройдет в Москве на стадионе «Лужники» в 18:00 мск.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.