Московские следователи снялись в клипе к ЧМ по футболу

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Главное следственное управление Следственного Комитета Российской Федерации по городу Москве записало видеоклип в поддержку сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира. Видео было опубликовано на официальном канале Следственного комитета на YouTube.

Песню, звучащую в клипе, исполняет заслуженный артист России Дмитрий Дунаев.

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«Все сотрудники Следственного комитета сегодня болеют за наших футболистов!», — прокомментировали видеоклип в официальном аккаунте ведомства в Facebook.

Чемпионат мира по футболу-2018 стартует 14 июня в Москве.

Ранее сообщалось, что уругвайская певица Наталия Орейро записала к ЧМ в России песню на русском, английском и испанском языках.