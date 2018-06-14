Московские следователи снялись в клипе к ЧМ по футболу
Главное следственное управление Следственного Комитета Российской Федерации по городу Москве записало видеоклип в поддержку сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира. Видео было опубликовано на официальном канале Следственного комитета на YouTube.
Песню, звучащую в клипе, исполняет заслуженный артист России Дмитрий Дунаев.
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«Все сотрудники Следственного комитета сегодня болеют за наших футболистов!», — прокомментировали видеоклип в официальном аккаунте ведомства в Facebook.
Чемпионат мира по футболу-2018 стартует 14 июня в Москве.
Ранее сообщалось, что уругвайская певица Наталия Орейро записала к ЧМ в России песню на русском, английском и испанском языках.