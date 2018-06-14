В Госдуме призвали влюбляться и рожать детей с иностранцами во время ЧМ

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев не согласился с мнением председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой, которая выступила против секса с иностранцами во время проведения Чемпиона мира по футболу в России, передает агентство городских новостей «Москва».

Дегтярев призвал приехавших в Россию болельщиков и футболистов и россиян влюбляться и заводить детей.

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«Я хочу обратиться ко всем болельщикам, футболистам. Чем больше у нас будет историй любви, связанных с чемпионатом мира по футболу, чем больше людей влюбится из разных стран, чем больше родится детей, тем лучше», — заявил Дертярев.

По его мнению, смешанные союзы станут прекрасным итогом чемпионата мира по футболу в России.

«Потому что эти дети потом спустя много лет будут вспоминать, что история любви их родителей началась в России в 2018 году на чемпионате мира по футболу. Вот дай бог, чтоб было больше таких историй любви, детей, смешанных союзов», — пояснил Дегтярев.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что россиянки сами решат, как им общаться с болельщиками из других стран.