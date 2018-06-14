Экс-тренер «Реала» может возглавить сборную Испании

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Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес может возглавить сборную Испании по футболу, сообщает Express.co.uk.

По информации источника, руководство Федерации футбола Испании рассматривает кандидатуру 58-летнего специалиста после отставки Хулена Лопетеги, который на днях подписал контракт с мадридским «Реалом».

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На чемпионате мира — 2018 сборной Испании временно будет руководить Фернандо Йерро. Отмечается, что Бенитес может быть приглашен на пост главного тренера «Красной фурии» по окончании мундиаля.

Контракт Бенитеса с «Ньюкаслом» рассчитан до конца сезона-2018/19. В период с 2015 по 2016 год испанский специалист тренировал мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что Лопетеги был уволен с поста главного тренера сборной Испании за день до начала чемпионата мира — 2018 в России.