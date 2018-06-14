Английский тренер высоко оценил уровень организации чемпионата мира

<img src="//img.gazeta.ru/files3/971/11795971/upload-SIZ_2723-pic905-895x505-81114.jpg">

Главный тренер женской сборной Англии по футболу Фил Невилл поделился впечатлениями от Москвы после приезда со своей командой на матч со сборной России, который прошел на Малой спортивной арене «Локомотив».

«Мне понравились и сам стадион, и поле, и гостиница, в которой мы остановились. Все организовано на очень высоком уровне. И в городе ощущается атмосфера надвигающегося большого праздника. Уверен, Россия справится с проведением этого турнира. Если в полном порядке арена, на которой мы играли, то не сомневаюсь, что стадионы, построенные непосредственно к ЧМ для команд-участниц турнира, порадуют всех», — цитирует Невилла газета «Известия».

Реклама

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Матч открытия мундиаля пройдет на стадионе «Лужники» в Москве между сборными России и Саудовской Аравии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко поздравил болельщиков с предстоящим чемпионатом мира по футболу 2018 года.