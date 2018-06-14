Английские футболисты отказались пробовать подаренный каравай

<img src="//img.gazeta.ru/files3/254/10872254/2017-09-01T213114Z_910570787_RC18F5869510_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-MLT-ENG-pic905-895x505-88270.jpg">

Футболисты сборной Англии отказались пробовать подаренный каравай, сообщает «Советский спорт».

Перед началом тренировки главному тренеру национальной команды Гарету Саутгейту вручили самовар, а капитану Гарри Кейну был подарен самовар.

Весной сообщалось, что сборная Англии привезет с собой продукты из-за опасения отравлений.

Реклама

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная Англии сыграет в группе G с командами Бельгии, Туниса и Панамы.

Матч открытия мундиаля пройдет на стадионе «Лужники» в Москве между сборными России и Саудовской Аравии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Кейн поблагодарил Россию за теплый прием перед стартом чемпионата мира 2018 года.