Английские футболисты отказались пробовать подаренный каравай
Футболисты сборной Англии отказались пробовать подаренный каравай, сообщает «Советский спорт».
Перед началом тренировки главному тренеру национальной команды Гарету Саутгейту вручили самовар, а капитану Гарри Кейну был подарен самовар.
Весной сообщалось, что сборная Англии привезет с собой продукты из-за опасения отравлений.
Реклама
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная Англии сыграет в группе G с командами Бельгии, Туниса и Панамы.
Матч открытия мундиаля пройдет на стадионе «Лужники» в Москве между сборными России и Саудовской Аравии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Кейн поблагодарил Россию за теплый прием перед стартом чемпионата мира 2018 года.