В ФИФА выразили благодарность Путину за организацию чемпионата мира

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Вице-президент Бразильской конфедерации футбола, член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Фернандо Сарни оценил уровень подготовки России к чемпионату мира 2018 года.

«Мы по себе знаем, насколько сложно организовать событие такого масштаба. В спортивном, инфраструктурном и логистическом плане нужно провести большую работу. Особенно это касается вопросов безопасности. Но мы видим, что в России уже все готово. И в Москве, и в Сочи, где базируется сборная Бразилии. Я очень доволен условиями, в которых живет наша команда», — цитирует Сарни газета «Известия».

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По мнению функционера, мундиаль пройдет на высоком уровне. Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за огромную работу по подготовке к мировому первенству.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Матч открытия мундиаля пройдет на стадионе «Лужники» в Москве между сборными России и Саудовской Аравии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что Путин посетил концерт на Красной площади, который приурочен к чемпионату мира по футболу.