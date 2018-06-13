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Школьница с синдромом Дауна откроет чемпионат мира по футболу в России, сообщает «РИА Новости».

«Московская школьница с особенностями откроет чемпионат мира по футболу. Перед матчем она в качестве сопровождающей судьи выйдет на поле с капитанами сборных, чтобы вместе с рефери разыграть жребий перед игрой», — рассказал президент Специальной олимпиады России Юрий Смирнов.

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Специальная олимпиада России — общественная благотворительная организация помощи людям с проблемами интеллекта.

«Специальная олимпиада России помогает атлетам с ментальными нарушениями обрести веру в себя. Благодаря спорту они не просто ведут здоровый образ жизни и добиваются побед в спортивных состязаниях самого разного уровня, но и становятся полноценными гражданами нашей страны», — добавил Смирнов.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Ранее сообщалось, что Робби Уильямс не будет петь Party Like a Russian на ЧМ-2018.