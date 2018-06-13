«Амкар» не сыграет в РФПЛ в следующем сезоне
Пермский «Амкар» не получил лицензию на выступление в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), сообщает ТАСС.
«В связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей принято решение отозвать лицензию РФС у ФК «Амкар» на сезон-2018/19», — заявил начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин.
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Отмечается, что «Амкар» в РФПЛ заменит махачкалинский «Анжи».
Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Амкар» в ближайшее время официально прекратит свое существование.