Оргкомитет «Россия-2018»: открытие ЧМ по футболу посетят более 20 глав государств

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На открытии чемпионата мира по футболу 2018 года будут присутствовать более 20 глав государств, сообщает ТАСС.

«Могу сказать, что открытие посетят более 20 глав государств. Это абсолютно нормально, всегда со стороны глав государств наблюдается большой интерес к матчу открытия и финалу чемпионата мира», — заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

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Также функционер выразил надежду на то, что высокопоставленные гости смогут насладиться футболом и победой сборной России.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) заработает рекордные $6,1 млрд на чемпионате мира — 2018 в России.