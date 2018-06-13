Доступ на территорию возле «Лужников» ограничили из-за ЧМ-2018
В связи с началом чемпионата мира — 2018 в Москве на территории вблизи стадиона «Лужники» было перекрыто транспортное движение. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации из твиттера корреспондента «Газеты.Ru», движение было заблокировано на улицах Доватора, Савельева и 10-летия Октября.
Отмечается, что улицы, переулки и набережные в районе стадиона «Спартак» и Воробьевых гор также перекроют на время проведения мирового первенства.
Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. 14 июня на арене «Лужники» состоится матч открытия мундиаля между командами России и Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что в Москве будет ограничено движение транспорта в связи с проведением чемпионата мира по футболу.
Ночью на Спортивной установили бет. блоки, перекрыли движение pic.twitter.com/X2n0jHgIY2— Киса и Ося (@titojiv) 13 июня 2018 г.