Кадыров посмеялся над песней Слепакова о футболе
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент с песней известного комика Семена Слепакова, сообщает ТАСС.
В песне исполнитель размышляет на тему возможного назначения Кадырова на пост главного тренера сборной России по футболу.
«Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа», — написал политик на своей странице «ВКонтакте».
Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Подопечные Станислава Черчесова на групповом этапе турнира сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Ранее власти Чечни призвали Слепакова извиниться за песню о сборной России и Кадырове.