Монсон прошел праймериз «Единой России»

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Боец смешанных единоборств Джефф Монсон прошел праймериз партии «Единая Россия» и получил возможность баллотироваться в совет депутатов городского округа Красногорск в Московской области, сообщает «Интерфакс».

«Приятно, что Красногорск принял Джеффри, надеюсь, в сентябре он победит на выборах, будет представлять городской округ», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Отмечается, что в администрации Подмосковья подтвердили информацию о прохождении Монсоном праймериза. Однако добавили, что результаты еще будут рассмотрены партией. Предполагается, что после этого бойца выдвинут в едином списке «Единой России», и 9 сентября он пройдет выборы в горсовет Красногорска.

47-летний Монсон завершил профессиональную карьеру в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Монсону вручили российский паспорт.