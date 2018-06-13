Монсон прошел праймериз «Единой России»
Боец смешанных единоборств Джефф Монсон прошел праймериз партии «Единая Россия» и получил возможность баллотироваться в совет депутатов городского округа Красногорск в Московской области, сообщает «Интерфакс».
«Приятно, что Красногорск принял Джеффри, надеюсь, в сентябре он победит на выборах, будет представлять городской округ», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Отмечается, что в администрации Подмосковья подтвердили информацию о прохождении Монсоном праймериза. Однако добавили, что результаты еще будут рассмотрены партией. Предполагается, что после этого бойца выдвинут в едином списке «Единой России», и 9 сентября он пройдет выборы в горсовет Красногорска.
47-летний Монсон завершил профессиональную карьеру в 2017 году.
Ранее сообщалось, что Монсону вручили российский паспорт.