Игрок сборной Франции рискует пропустить чемпионат мира — 2018
Защитник сборной Франции по футболу Джибриль Сидибе может не сыграть на чемпионате мира — 2018, сообщает «Советский спорт».
Как утверждает L'Equipe, игрок испытывает боли в правом колене. Отмечается, что из-за проблем с мениском в концовке минувшего сезона футболист пропустил несколько матчей.
Реклама
По данным издания, игрок рискует не помочь своей национальной команде на грядущем мундиале.
25-летний Сидибе, выступающий за «Монако», в завершившемся сезоне-2017/18 провел 35 матчей, в которых забил пять мячей и сделал девять результативных передач.
Сборная Франции на групповом этапе грядущего мундиаля, который стартует 14 июня, сыграет с командами Австралии, Перу и Дании.
Ранее сообщалось, что сборная Колумбии прибыла в Россию на чемпионат мира — 2018.