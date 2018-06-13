Игрок сборной Франции рискует пропустить чемпионат мира — 2018

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Защитник сборной Франции по футболу Джибриль Сидибе может не сыграть на чемпионате мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

Как утверждает L'Equipe, игрок испытывает боли в правом колене. Отмечается, что из-за проблем с мениском в концовке минувшего сезона футболист пропустил несколько матчей.

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По данным издания, игрок рискует не помочь своей национальной команде на грядущем мундиале.

25-летний Сидибе, выступающий за «Монако», в завершившемся сезоне-2017/18 провел 35 матчей, в которых забил пять мячей и сделал девять результативных передач.

Сборная Франции на групповом этапе грядущего мундиаля, который стартует 14 июня, сыграет с командами Австралии, Перу и Дании.

Ранее сообщалось, что сборная Колумбии прибыла в Россию на чемпионат мира — 2018.