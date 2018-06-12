Игрок сборной Англии Рашфорд получил травму перед вылетом в Россию на ЧМ-2018

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Нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд получил травму на заключительной тренировке национальной команды перед вылетом в Россию для участия в чемпионате мира 2018 года, сообщает The Telegraph.

Главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт заявил, что 13 июня форварду предстоит медобследование. Отмечается, что Рашфорд избежал серьезного повреждения.

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Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Англии сыграет в группе G с командами Бельгии, Панамы и Туниса.

Ранее защитник сборной Англии по футболу Эшли Янг поделился мнением о мерах безопасности на чемпионате мира 2018 года в России.