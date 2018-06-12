«Милан» просмотрит игрока сборной России на матче открытия чемпионата мира

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Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо и спортивный директор клуба Массимилиано Мирабелли посетят матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Саудовской Аравии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, представители миланской команды намерены просмотреть полузащитника сборной России и московского «Локомотива» Алексея Миранчука.

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В прошедшем сезоне 22-летний футболист принял участие в 30 матчах в составе «железнодорожников», в которых забил семь мячей и отдал четыре передачи.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Матч открытия турнира между сборными России и Саудовской Аравии состоится в Москве на стадионе «Лужники».

Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА Александр Головин согласился перейти в туринский «Ювентус».