Российский футболист перешел в клуб второго по значимости дивизиона Германии

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Российский защитник Александр Жиров перешел в клуб второй Бундеслиги «Зандхаузен», сообщает Bild.

«Надеемся, что Жиров укрепит нашу оборону. Это первый россиянин в истории клуба и мы с нетерпением ждем начала совместной работы», — заявил генеральный директор «Зандхаузена» Отмар Шорк.

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Отмечается, что контракт с 27-летним защитником заключен сроком на два года.

В прошедшем сезоне Жиров выступал в Футбольной национальной лиге за красноярский «Енисей».

Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА Александр Головин согласился перейти в туринский «Ювентус».