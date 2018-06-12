Российский футболист перешел в клуб второго по значимости дивизиона Германии
Российский защитник Александр Жиров перешел в клуб второй Бундеслиги «Зандхаузен», сообщает Bild.
«Надеемся, что Жиров укрепит нашу оборону. Это первый россиянин в истории клуба и мы с нетерпением ждем начала совместной работы», — заявил генеральный директор «Зандхаузена» Отмар Шорк.
Реклама
Отмечается, что контракт с 27-летним защитником заключен сроком на два года.
В прошедшем сезоне Жиров выступал в Футбольной национальной лиге за красноярский «Енисей».
Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА Александр Головин согласился перейти в туринский «Ювентус».