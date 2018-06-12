Австралийский футболист: чемпионат мира важнее медового месяца

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Защитник сборной Австралии по футболу Джош Рисдон рассказал, что ему пришлось отложить медовый месяц ради участия в чемпионате мира — 2018, передает ТАСС.

По словам игрока, жена его полностью поддержала в этом решении.

«Перед свадьбой мы уже знали, что нас ждет, поэтому пришлось отложить медовый месяц. Если есть что-то важнее его, так это чемпионат мира.

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Моя жена полностью поддержала меня, понимает, ради чего я пожертвовал медовым месяцем. После турнира мы проведем с ней вместе пару недель», — сказал игрок.

25-летний Рисдон выступает за национальную команду с 2015 года.

На групповом этапе чемпионата мира — 2018 сборная Австралии сыграет с командами Франции, Дании и Перу.

Ранее сообщалось, что в сборной Австралии удивились количеству зрителей на тренировке в Казани.