Британский гимнаст обвинил железнодорожную компанию в расизме

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Британский гимнаст, четырехкратный призер летних Олимпийских игр Луис Смит обвинил железнодорожную компанию в расизме из-за просьбы предъявить билет в поезде. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Да уж, мое путешествие на поезде стало еще более интересным и политическим.

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Сотрудник, который подавал чай и еду в вагоне первого класса вдруг спросил у одного из моих соседей, есть ли у него билет, а потом попросил предъявить его», — написал спортсмен в своем твиттере.

Смит отметил, что проводник попросил билеты только у двух темнокожих пассажиров, в том числе и у него.

«После этого мы пошли в менеджеру поезда и рассказали о ситуации. Менеджер извинился и сказал, что сотрудник в вагоне был неправ, хоть он и правда имеет право спрашивать пассажиров о наличии билета», — добавил он.

Ранее главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт высказался о расизме на чемпионате мира в России.