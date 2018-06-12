В ФИФА подали жалобу на казанский «Рубин»
Испанский футбольный клуб «Гранада» обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) с жалобой по поводу задолженности казанского «Рубина» за трансфер полузащитника Рубена Рочины, сообщает «Советский спорт».
По информации агентства EFE, трансфер игрока составил €10 млн, однако «Рубин» выплатил только €6 млн.
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Рочина стал игроком казанского клуба в 2016 году. 26-летний футболист в нынешнем сезоне провел на поле всего четыре матча и на правах аренды перешел в «Леванте».