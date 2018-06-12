Власти Нижегородской области рассказали о возможных беспорядках на ЧМ-2018

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Власти Нижегородской поделились мнением о возможных беспорядках со стороны английских болельщиков во время чемпионат мира по футболу — 2018. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас абсолютно нет опасений по поводу английских фанатов. Думаю, что проблем не будет, все приезжают смотреть футбол, и никаких проблем с безопасностью не будет, я в этом уверен», — заявил губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

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Функционер назвал слухами и преувеличением рассказы о буйности англичан, не имеющими под собой ничего. Также он отметил значимость паспорта болельщика для сохранения дисциплины во время проведения мирового первенства.

Ранее английский болельщик назвал русских фанатов животными.