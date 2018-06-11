Панамский футболист продемонстрировал свою форму, ответив на вопрос о весе
Защитник сборной Панамы и американского «Сиэтл Саундерс» Роман Торрес продемонстрировал свою форму, ответив на вопрос журналиста о лишнем весе, передает «Советский спорт».
Футболист решил ничего не говорить, а всего лишь показать свой пресс. Торрес является самым тяжелым игроком на чемпионате мира в России. Его вес составляет 99 килограммов.
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Сборная Панамы на групповом этапе сыграет против Англии, Бельгии и Туниса.
Ранее игроков сборной Панамы обокрали в Осло.
RT Y LIKE.— Deportes RPC (@deportes_rpc) 10 июня 2018 г.
¡EL PODER DEL MAZINGER!������ Momento en el que Román Torres responde una pregunta sobre su peso�� #EstoyConvocado #CogeTuMundial pic.twitter.com/zKuruyztja