Панамский футболист продемонстрировал свою форму, ответив на вопрос о весе

Защитник сборной Панамы и американского «Сиэтл Саундерс» Роман Торрес продемонстрировал свою форму, ответив на вопрос журналиста о лишнем весе, передает «Советский спорт».

Футболист решил ничего не говорить, а всего лишь показать свой пресс. Торрес является самым тяжелым игроком на чемпионате мира в России. Его вес составляет 99 килограммов.

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Сборная Панамы на групповом этапе сыграет против Англии, Бельгии и Туниса.

Ранее игроков сборной Панамы обокрали в Осло.