Футболистки сборной России захотели арендовать Дзюбу
Футболистки сборной России по футболу обратились к мужской национальной команде в преддверии чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».
Спортсменки пожелали удачи футболистам в матчах грядущего мирового первенства. Видео, записанное россиянками, разместил официальный аккаунт сборной России по футболу в твиттере.
«Женская национальная сборная России пожелала мужской сборной России хорошего выступления на ЧМ-2018! Спасибо, девчонки!» — гласит сообщение.
Также нападающий Екатерина Пантюхина в шутку пообещала взять в аренду в женскую сборную форварда Артема Дзюбу.
Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В матче открытия россияне сыграют с командой Саудовской Аравии в столичных «Лужниках».
Ранее сообщалось, что защитник сборной Испании не смог завершить тренировку из-за травмы.
Женская национальная сборная России @WomenRussia пожелала мужской сборной России @TeamRussia хорошего выступления на ЧМ2018!— Сборная России (@TeamRussia) 11 июня 2018 г.
Спасибо, девчонки! ���� pic.twitter.com/yNPcClSKuY