Робби Уильямс выступит на церемонии открытия чемпионата мира — 2018

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Британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная певица Аида Гарифуллина выступят на церемонии открытия чемпионата мира — 2018, сообщает ТАСС.

Об этом информирует пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Отмечается, что в мероприятии также примет участие двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо.

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Церемония открытия мундиаля пройдет 14 июня на московском стадионе «Лужники» и начнется за полчаса до первого матча турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее вице-президент ФИФА оценил работу России в преддверии чемпионата мира — 2018.