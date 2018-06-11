«Милан» просмотрит игрока сборной России на чемпионате мира — 2018
Футбольный клуб «Милан» интересуется возможность приобретения полузащитника московского ЦСКА Александра Головина, сообщает «Советский спорт».
Как информирует Calciomercato, главный тренер «россонери» Дженнаро Гаттузо и спортивный директор клуба Массимилиано Мирабелли планируют посетить стартовый матч чемпионата мира — 2018 между командами России и Саудовской Аравии, чтобы посмотреть на Головина.
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В минувшем сезоне 22-летний хавбек провел 43 матча в составе ЦСКА во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал семь результативных передач.
Ранее тренер «Спартака» сравнил Головина с легендой «Ювентуса».