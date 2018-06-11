Меркель не исключает поездку в Россию на чемпионат мира по футболу

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что может поехать в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года, сообщает «Советский спорт».

«Это вполне возможно. Если вы меня принципиально спрашиваете, можно ли туда ехать, я скажу четкое «да», — приводит слова Меркель телеканал АRD.

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По словам главы государства, поездка в Россию зависит от многих факторов.

«Однако я должна организовать поездку таким образом, чтобы другие мои обязательства, которые довольно многочисленны и зависят порой от сюрпризов, не препятствовали этому, но принципиально это не исключено», — отметила канцлер.

Чемпионате мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Германии сыграет в группе F с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.