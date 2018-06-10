Боярский: сборной России на ЧМ-2018 делать нечего

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Российский актер театра и кино Михаил Боярский, который является болельщиком петербургского «Зенита», поделился мнением об игре сборной России перед домашним чемпионатом мира — 2018.

«Нет, стыдно не будет, мы готовы к этому, так что стыдиться здесь нечего. На чемпионате сборная ничего не добьется.

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Страна, которая будет проводить чемпионат, имеет в запасе восемь лет на подготовку. За восемь лет можно было слона в цирке натренировать, чтобы он хоботом жонглировал мячом за кусок сахара!

А сколько получают современные футболисты? Например, я уже два года наблюдаю за Ильей Кутеповым. В нем меняется только прическа!

Мы играем в другую игру, у нас свой футбол, российский, а на мировом чемпионате нам делать нечего», — приводит слова Боярского «БИЗНЕС Online».

Ранее сообщалось, что самым дешевым игроком чемпионата мира — 2018 стал защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич.