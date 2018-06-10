Месси не включил Роналду в список лучших игроков ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/551/11741551/RTX3XRZK-pic905-895x505-5790.jpg">

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси назвал имена лучших игроков чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

«У Бразилии есть Неймар и Филиппе Коутинью. За сборную Испании выступают Андрес Иньеста и Давид Сильва. У Германии нет звездных игроков, но все вместе они сильны.

Реклама

В составе Бельгии можно отметить Эдена Азара и Кевина Де Брейне. Лучшие игроки сборной Франции — Антуан Гризманн и Кильян Мбаппе. На этом турнире мы увидим много хороших игроков»,— приводит слова 30-летнего футболиста Mundo Deportivo.

Ранее Антонелла Рокуццо, супруга Месси, выразила намерение посетить чемпионат мира 2018 года в России.