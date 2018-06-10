Пловчиха Ефимова показала лучший результат сезона в мире
Российская пловчиха Юлия Ефимова показала лучший результат на дистанции 100 метров брассом на этапе серии «Маре Нострум» по плаванию, сообщает ТАСС.
Итоговое время Ефимовой составило 1 минуту 5,78 секунды, что стало лучшим результатом в сезоне.
Второй финишировала Молли Ханис из США с результатом 1 минута 7,17 секунды.
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Тройку лидеров замкнула представительница Японии Канако Ватанабэ (1 минута 7,56 секунды).
На соревнованиях, которые проходят во французском Кане-ан-Руссийон, россиянка Анастасия Фесикова также одержала победу в заплыве на дистанции 50 метров на спине.
Ранее Ефимова и Владимир Морозов вошли в состав сборной России по плаванию на чемпионат Европы в Глазго (Шотландия).