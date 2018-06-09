В Сочи дни проведения матчей чемпионата мира — 2018 объявлены выходными

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Власти Сочи объявили, что дни проведения матчей чемпионата мира по футболу будут выходными, передает ТАСС.

«Глава города Сочи подписал распоряжение о выходных днях на территории муниципального образования в дни проведения матчей ЧМ-2018. Руководителям организаций всех форм собственности рекомендовано принять решение об объявлении выходными 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля», — заявили в пресс-службе.

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Отмечается, что это решение принято для снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру курорта.

«Прошу всех руководителей выполнить рекомендацию об объявлении выходного дня! Иначе все будут все равно смотреть футбол на работе», — написал первый заместитель главы города Сочи Анатолий Рыков на своей официальной странице в фейсбуке.

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