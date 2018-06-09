Игрок сборной Мексики об оргии: не думаю, что мы нарушили дисциплину

<img src="//img.gazeta.ru/files3/903/10754903/2017-06-29T195822Z_359269143_RC150A0B58F0_RTRMADP_3_SOCCER-CONFEDERATIONS-GER-MEX-pic905-895x505-59051.jpg">

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо прокомментировал оргию футболистов национальной команды с 30 проститутками, передает «Советский спорт».

«Мы не только футболисты, но и обычные люди. Поэтому можем делать то, что захотим, когда находимся вне футбольного поля. Не думаю, что мы нарушили дисциплину», — приводит слова игрока Le Figaro.

Реклама

После товарищеского матча с Шотландией (1:0) восемь игроков сборной Мексики арендовали дом около Мехико, заказали эскорт и устроили вечеринку, которая продолжалась около 24 часов.

Ранее сообщалось, что португальцы отказались общаться с болельщиками в России.