Игрок сборной Мексики об оргии: не думаю, что мы нарушили дисциплину
Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо прокомментировал оргию футболистов национальной команды с 30 проститутками, передает «Советский спорт».
«Мы не только футболисты, но и обычные люди. Поэтому можем делать то, что захотим, когда находимся вне футбольного поля. Не думаю, что мы нарушили дисциплину», — приводит слова игрока Le Figaro.
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После товарищеского матча с Шотландией (1:0) восемь игроков сборной Мексики арендовали дом около Мехико, заказали эскорт и устроили вечеринку, которая продолжалась около 24 часов.
Ранее сообщалось, что португальцы отказались общаться с болельщиками в России.