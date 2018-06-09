Собянин заявил о возможных неудобствах во время чемпионата мира — 2018

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Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы о возможных неудобствах и ограничениях во время проведения чемпионата мира — 2018, передает «Советский спорт».

Об этом политик написал на своей странице «ВКонтакте».

«Скоро открытие чемпионата мира — 2018. Большой праздник для любителей футбола. Миллиарды людей на планете будут наблюдать трансляции из Москвы и других городов. Для столицы это большая честь и ответственность.

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Но при проведении столь грандиозных мероприятий возникают определенные ограничения и неудобства для горожан», — гласит сообщение.

Чемпионат мира — 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Ранее сообщалось, что Аргентина вылетела в Россию на чемпионат мира — 2018.