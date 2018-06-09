Хаит поддержал критику Файзулина в адрес Акинфеева

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Актер и один из основателей театра «Квартет И» Ростислав Хаит заявил, что считает справедливой критику бывшего полузащитника сборной России Виктора Файзулина в адрес вратаря национальной команды Игоря Акинфеева, передает «СЭ».

Файзулин ранее заявил, что сборной России не удалось выйти из группы на чемпионате мира — 2014 из-за вратарских ошибок.

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«Кажется, Файзулин единственный, кто честно ответил на вопрос, почему Россия не вышла из группы в 2014 году: «Из-за ошибок вратаря». До этого Акинфеева никто не критиковал. Ну как же — бедный, нежный, ранимый. Не дай бог опечалится… А я убежден, в таких случаях надо говорить правду!

Году в 1987-м писал в школе сочинение на тему перестройки и процитировал Ленина: «Гласность — это меч, который сам исцеляет нанесенные им раны», — сказал Хаит.

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