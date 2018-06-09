Британцы назвали лучший город чемпионата мира — 2018

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Санкт-Петербург назван лучшим городом предстоящего чемпионата мира — 2018, сообщает ТАСС.

Издание The Independent составило рейтинг российских городов, которым предстоит принять матчи мундиаля. На первом месте расположился город с берегов Невы.

Отмечается, что вторую строчку рейтинга заняла Москва, а тройку замкнул город Сочи. Далее расположились Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург, Волгоград, Казань, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск. Как считают британские журналисты, в Саранске не хватает мест для отдыха и развлечения, а также там, вероятнее всего, состоится самый малопосещаемый матч группового этапа мирового первенства — встреча между командами Панамы и Туниса.

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Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин открыл оперативный штаб чемпионата мира по футболу в «Лужниках».