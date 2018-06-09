Абрамович отказался продавать «Челси» самому богатому британцу

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Российский бизнесмен и владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович отказался продавать клуб самому богатому человеку в Великобритании, Джиму Ратклиффу, сообщает «Советский спорт».

По информации Daily Mail, Ратклифф, чье состояние оценивается в £21.05 млрд обратился к российскому предпринимателю с предложением купить «Челси», но незамедлительно получил отказ.

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В ответ британскому бизнесмену было сказано, что Абрамович, чье собственное состояние оценивается в £9.3 млрд фунтов, не заинтересован в продаже клуба, которым он владеет на протяжении 15 лет.

Добавим, что Ратклифф является болельщиком «Манчестер Юнайтед», но при этом часто посещает «Стэмфорд Бридж» из-за близости стадиона «синих» к своему дому.

Ранее в Англии сообщили о намерении Абрамовича продать «Челси».