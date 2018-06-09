Бывший игрок «Манчестер Сити» пожелал «Тамбову» выйти в Премьер-лигу

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Футбольный агент Дмитрий Селюк и бывший игрок «Манчестер Сити» Яя Туре пожелали клубу «Тамбов» выйти в следующем сезоне в Российскую футбольную премьер-лигу, сообщает «Советский спорт».

«Привет, «Тамбов»! Мы с Яя желаем вам удачи в этом году и напрямую выйти в высшую лигу», — сказал Селюк в видеообращении.

Ранее сообщалось, что Туре может продолжить свою карьеру в лондонском «Вест Хэм Юнайтед». На данный момент Яя Туре имеет статус свободного агента. Отмечается, что игрок уже вступил в переговоры с «молотобойцами», главным тренером которых стал известный специалист Мануэль Пеллегрини, под руководством которого Туре уже играл в «Ман Сити».