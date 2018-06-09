Глава WADA стал рыцарем Большого креста ордена Британской империи

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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди посвящен в рыцари Большого креста ордена Британской империи, сообщает ТАСС.

По информации «Би-Би-Си», функционер получил рыцарский титул за заслуги в области спорта. За успехи в работе в должности главы национального олимпийского комитета Великобритании (1992-2005) Риди стал командором ордена.

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Также рыцарем Большого креста ордена Британской империи стал бывший игрок и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш.

Отмечается, что офицерами ордена стали полузащитник «Борнмута» Джермейн Дефо, чемпион мира по боксу в весовой категории свыше 90,7 кг по версиям IBF, WBA, WBO, IBO Энтони Джошуа, двукратная чемпионка Олимпийских игр скелетонистка Элизабет Ярнольд.

Ранее Риди выразил мнение, что международные спортивные федерации должны продолжить активное расследование в отношении российских спортсменов.