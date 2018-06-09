Глава парламента КНДР приедет в Россию на чемпионат мира

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Председатель президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Ким Ен Нам примет участие в церемонии открытия чемпионата мира 2018 года в России, сообщает ТАСС.

«Председатель президиума ВНС КНДР Ким Ен Нам скоро нанесет визит в Российскую Федерацию для участия в церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года», — говорится в сообщении агентства ЦТАК.

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Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В матче открытия турнира встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что президент Руанды Поль Кагаме планирует встретиться с президентом Владимиром Путиным и посетить матч открытия чемпионата мира.