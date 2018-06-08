Валуев назвал фаворитов чемпионата мира — 2018 в России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/323/7779323/upload-TASS_12574856-pic905-895x505-28426.jpg">

Российский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, ныне политический деятель Николай Валуев в интервью «Газете. Ru» назвал фаворитов чемпионата мира — 2018 в России.

«С интересом посмотрю за командами Мексики, Аргентины, Бразилии и Германии», — сказал бывший спортсмен.

Реклама

Валуев также рассказал, каким образом собирается следить за матчами мирового первенства.

«Обязательно схожу на стадион. Попадаю только на матч Россия — Египет, а за другими матчами буду наблюдать по телевизору», — отметил он.

Ранее Валуев рассказал о причинах завершения боксерской карьеры.