Сборная Германии обыграла соперника России на ЧМ-2018 в товарищеском матче
Сборная Германии обыграла команду Саудовской Аравии в товарищеском матче перед чемпионатом мира — 2018 в России. Об этом сообщает «Советский спорт».
Встреча, которая прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкой сборной.
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Автором гола в составе победителей стал Тимо Вернер, автогол на счету защитника команды гостей Омара Хавсави.
Единственный мяч в составе Саудовской Аравии удалось забить Тайсиру Аль-Джассиму.
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
Германия — Саудовская Аравия — 2:1
Голы: 1:0 – Вернер – 8, 2:0 – Хавсави – 43 (автогол), 2:1 – Аль-Джассим – 84