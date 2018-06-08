Сборная Аргентины привезла на базу в Бронницы три тонны продуктов

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Ассоциация футбола Аргентины привезла на базу национальной команды в подмосковные Бронницы три тонны продуктов, сообщает ТАСС.

«Сборная привезла с собой все традиционные для Аргентины продукты питания: говядина, свинина, вареная сгущенка, мате и многое другое. Всего около трех тонн продуктов.

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Также в Бронницы из Аргентины уже приехали шеф-повара, которые будет готовить для команды», — заявил посол Аргентины в России Рикардо Лагорио.

Ранее сообщалось, что хавбек сборной Аргентины и лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Мануэль Лансини пропустит чемпионат мира в России из-за травмы колена.