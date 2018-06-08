Определился первый финалист «Ролан Гаррос»
Австрийский теннисист Доминик Тим обыграл представителя Италии Марко Чеккинато и стал первым финалистом Открытого чемпионата Франции, сообщает ТАСС.
Встреча продолжалась 2 часа 17 минут и завершилась со счетом 7:5, 7:6 (12:10), 6:1 в пользу австрийского спортсмена.
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На счету Тима шесть подач навылет, 25 невынужденных ошибок и 37 очков.
Чеккинато совершил три эйса, допустил 26 ошибок и набрал 24 очка.
В финале турнира Тим встретится с победителем поединка между испанцем Рафаэлем Надалем и аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2018. 1/2 финала
Марко Чеккинато (Италия) — Доминик Тим (Австрия) — 5:7, 6:7, 1:6