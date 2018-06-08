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Российский футбольный союз (РФС) запустил кампанию по поддержке сборной России по футболу, сообщает «Советский спорт».

Как передает официальный сайт организации, кампания будет носить название «Играй за всех! За нас! За каждого!».

В рамках кампании на центральных площадках 20 городов пройдут развлекательные мероприятия. На них появятся фотозоны раздевалки сборной, а также будет установлена VR-зона, с помощью которой любой желающий сможет оказаться на стадионе «Лужники».

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Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев заявил, что чемпионат мира должен объединить российское общество, а игроки сборной России должны понять, что в них верит вся страна.

Ранее почетный президент РФС обрадовался австралийскому бойкоту чемпионата мира в России.