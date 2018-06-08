Мама Овечкина: Саша прославляет российский хоккей в США

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Мама российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Татьяна поделилась эмоциями после победы своего сына в финале Кубка Стэнли, где столичная обыграла «Вегас Голден Найтс».

«Ребята молодцы, играли все хорошо, дружно, приложили все свои силы, мастерство, умение и душу, чтобы достичь победы. Хотела бы поблагодарить всех наших болельщиков, которые болели за Сашу, за «Вашингтон». Я очень горда, что Саша в Америке прославляет нашу страну, наш хоккей, заслуженно получил приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ», — цитирует мать Овечкина ТАСС.

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Также она отметила вклад в победу «Вашингтона» российского защитника Дмитрия Орлова и форварда Евгения Кузнецова.

«Пусть все знают, что наша страна богата хорошими хоккеистами, пускай у нас учатся и видят, как хорошо у нас работают детские тренеры. В «Вашингтоне» играют и Женя Кузнецов, и Дима Орлов - все ребята хорошо себя проявляют», — сказала Татьяна Овечкина.

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли со счетом 4:3 и стал обладателем трофея.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.