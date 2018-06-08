Овечкин признан самым полезным игроком Кубка Стэнли

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«Вашингтон Кэпиталз» на выезде одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей, сообщает ТАСС.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Самым ценным игроком плей-офф был признан капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Российский форвард в 24 матчах забросил 15 шайб и отдал 12 голевых передач. В истории турнира он стал вторым россиянином, которому удалось завоевать «Конн Смайт Трофи».

В пятом финальном матче против «Вегаса» Овечкин отметился голом, а также впервые в своей карьере завоевал Кубок Стэнли.