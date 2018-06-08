Три российских хоккеиста «Вашингтона» впервые выиграли Кубок Стэнли

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«Вашингтон Кэпиталз» на выезде одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей, сообщает ТАСС.

Таким образом, «Вашингтон» впервые с своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. До этого «Кэпиталз» выходил в финал плей-офф НХЛ в 1998 году, где проиграл «Детройту Ред Уингз».

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«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для трех российских игроков «Кэпиталз» данный трофей стал первым в их карьере. С 13-й попытки обладателем Кубка Стэнли стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, с четвертой — форвард Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов, который с третьего раза победил в финале плей-офф НХЛ.