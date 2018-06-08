Игрок «Вашингтона» откажется от встречи с Трампом в случае завоевания Кубка Стэнли

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Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Деванте Смит-Пелли заявил, что откажется от визита в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом в случае завоевания командой Кубка Стэнли.

«Те слова и выражения, которые он произносит, являются расистскими и сексистскими. То, что он говорит, весьма отвратительно. Я не интересуюсь политикой и не знаю, какой идеологии придерживается Трамп, но с его утверждениями я совсем не согласен. Я принял решение — я не приду в Белый дом для встречи с Трампом», — цитирует форварда «Вашингтона» Fox News.

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«Вашингтон Кэпиталз» встречается с «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. После четырех игр в серии ведут игроки столичной команды — 3-1. В случае победы «Вашингтон» впервые в своей истории станет обладателем Кубка Стэнли.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.